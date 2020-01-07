FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIV-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23,35 % 0,01261311Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,14330325Bağımsız Denetim Ücreti1.444,4 % 0,78023Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172,14 % 0,09298587Fon Yönetim Ücreti1.574,07 % 0,8502746Hisse Senedi Komisyonu17,31 % 0,00935044Tahvil Bono Komisyonu0,57 % 0,0003079Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 1,09076629Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.007,91 % 3,78550373TOPLAM GİDERLER12.524,32 % 6,76533519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.124,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808509BIST