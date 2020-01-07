FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEHG-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.189,17 % 0,01253933Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00139934Bağımsız Denetim Ücreti7.355,93 % 0,02892239Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.891,98 % 0,01137082Fon Yönetim Ücreti255.094,33 % 1,00299186Hisse Senedi Komisyonu5.330,49 % 0,02095867Tahvil Bono Komisyonu1.399,75 % 0,0055036Gecelik Ters Repo Komisyonu2.956,8 % 0,01162569Vadeli Ters Repo Komisyonu2.692,2 % 0,01058532Borsa Para Piyasası Komisyonu9.599,26 % 0,03774282Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,01544791Türev Araçlar Komisyonu10.252,39 % 0,04031083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.427,26 % 0,04493024TOPLAM GİDERLER316.474,38 % 1,24432883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.433.339,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808542BIST