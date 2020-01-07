FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEST-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.111,1 % 0,01221197Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri339,07 % 0,00067757Bağımsız Denetim Ücreti8.838,93 % 0,01766306Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.384,35 % 0,01075968Fon Yönetim Ücreti912.197,13 % 1,82286656Hisse Senedi Komisyonu3.243,65 % 0,00648187Tahvil Bono Komisyonu4.101,36 % 0,00819585Gecelik Ters Repo Komisyonu50,4 % 0,00010072Vadeli Ters Repo Komisyonu63 % 0,00012589Borsa Para Piyasası Komisyonu3.640,04 % 0,00727398Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00785126Türev Araçlar Komisyonu11,55 % 0,00002308Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.544,53 % 0,02506805TOPLAM GİDERLER960.454,03 % 1,91929954DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.041.903,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808543BIST