FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEF-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri518,88 % 0,01233398Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00630605Bağımsız Denetim Ücreti4.389,93 % 0,10435036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri791,16 % 0,01880618Fon Yönetim Ücreti75.644,81 % 1,79810679Hisse Senedi Komisyonu24.814,11 % 0,58984112Tahvil Bono Komisyonu110,17 % 0,00261878Gecelik Ters Repo Komisyonu147,29 % 0,00350114Vadeli Ters Repo Komisyonu2,2 % 0,00005229Borsa Para Piyasası Komisyonu1.645,89 % 0,03912345Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,09339197Türev Araçlar Komisyonu80.784,84 % 1,92028732Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.605,12 % 0,20454708TOPLAM GİDERLER201.648,61 % 4,79326651DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.206.914,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808544BIST