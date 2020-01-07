FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEO-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.176,61 % 0,01362527Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00166068Bağımsız Denetim Ücreti4.389,93 % 0,02748034Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.931,13 % 0,01834846Fon Yönetim Ücreti300.070,37 % 1,87839801Hisse Senedi Komisyonu3.151,94 % 0,0197307Tahvil Bono Komisyonu574,48 % 0,00359616Gecelik Ters Repo Komisyonu2.061,74 % 0,0129062Vadeli Ters Repo Komisyonu1.940,22 % 0,0121455Borsa Para Piyasası Komisyonu8.187,68 % 0,05125372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,02459448Türev Araçlar Komisyonu249,39 % 0,00156115Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.024,62 % 0,07527242TOPLAM GİDERLER341.952,32 % 2,14057308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.974.802,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808545BIST