FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEV-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri168,57 % 0,01241678Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,01954112Bağımsız Denetim Ücreti2.907,71 % 0,21418036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri291,97 % 0,02150635Fon Yönetim Ücreti20.367,69 % 1,50027313Hisse Senedi Komisyonu12,33 % 0,00090822Tahvil Bono Komisyonu15,39 % 0,00113362Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu548,72 % 0,04041842Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,28940214Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.176,61 % 0,60228471TOPLAM GİDERLER36.683,2 % 2,70206485DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.357.598,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808546BIST