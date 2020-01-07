FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEZ-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri369,02 % 0,01229029Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00655546Bağımsız Denetim Ücreti2.907,71 % 0,09684188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri806,6 % 0,02686398Fon Yönetim Ücreti45.136,02 % 1,50326451Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu275,39 % 0,00917192Gecelik Ters Repo Komisyonu235,72 % 0,0078507Vadeli Ters Repo Komisyonu209,46 % 0,00697611Borsa Para Piyasası Komisyonu1.095,09 % 0,0364722Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,1308535Türev Araçlar Komisyonu20.185,56 % 0,67228426Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.504,67 % 0,2832498TOPLAM GİDERLER83.850,99 % 2,79267462DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.002.533,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808547BIST