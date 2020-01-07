FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIR-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.415,02 % 0,01439114Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00158087Bağımsız Denetim Ücreti4.354,71 % 0,02594977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.349,09 % 0,06762937Fon Yönetim Ücreti266.997,78 % 1,5910432Hisse Senedi Komisyonu2.814,98 % 0,0167745Tahvil Bono Komisyonu696,44 % 0,00415009Gecelik Ters Repo Komisyonu96,6 % 0,00057564Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,0004505Borsa Para Piyasası Komisyonu906,75 % 0,00540333Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,02341248Türev Araçlar Komisyonu1.069,59 % 0,0063737Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.272,01 % 0,07312906TOPLAM GİDERLER307.242,78 % 1,83086367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.781.303,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808548BIST