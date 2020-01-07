FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIF-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.981,05 % 0,01278262Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00113755Bağımsız Denetim Ücreti4.389,93 % 0,01882384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.961,71 % 0,01269969Fon Yönetim Ücreti349.956,93 % 1,5006008Hisse Senedi Komisyonu34.258,99 % 0,14690113Tahvil Bono Komisyonu1.077,56 % 0,00462053Gecelik Ters Repo Komisyonu2.735,04 % 0,01172774Vadeli Ters Repo Komisyonu2.306,64 % 0,00989078Borsa Para Piyasası Komisyonu9.204,86 % 0,03947006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,01684705Türev Araçlar Komisyonu2,67 % 0,00001145Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.653,95 % 0,04997165TOPLAM GİDERLER425.723,54 % 1,82548489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.321.121,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808549BIST