FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIE-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri677,54 % 0,0112699Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00441272Bağımsız Denetim Ücreti2.909,5 % 0,04839533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri284,77 % 0,00473674Fon Yönetim Ücreti51.143,27 % 0,85069451Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu154,14 % 0,0025639Gecelik Ters Repo Komisyonu882 % 0,0146708Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.317,59 % 0,02191621Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,06535192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.900,65 % 0,13141591TOPLAM GİDERLER69.463,67 % 1,15542793DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.011.943,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808550BIST