FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIY-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri265,35 % 0,01164639Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,01164376Bağımsız Denetim Ücreti2.909,5 % 0,1276999Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri877,96 % 0,03853425Fon Yönetim Ücreti19.382,84 % 0,85072579Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,7 % 0,00121577Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,17244292Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.699,71 % 0,33794541TOPLAM GİDERLER35.357,27 % 1,55185418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.278.388,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808551BIST