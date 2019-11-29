FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2019 10:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Oktay Okan Alpay Fon Kurulu Üyesi 08.11.2019 25 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800915
BIST
11:58107.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 87,35
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:585,7467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:586,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:58269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,17
|96.039.599
|% 13,00
|
|QNBFL
|62,65
|4.262.179
|% 12,88
|
|FLAP
|3,89
|44.384.283
|% 12,10
|
|DMSAS
|3,08
|29.396.305
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,28
|2.383.043
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.537.156
|% -3,70
|
|MEPET
|1,88
|18.255.538
|% -3,59
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|GARAN
|10,15
|178.018.471
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|115.351.624
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|101.726.368
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|ISFIN
|2,68
|85.842.255
|% 1,90
|
|TSKB
|1,04
|27.364.435
|% 1,96
|
|BJKAS
|2,64
|55.684.045
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% -0,20
|
|Frank
|5,7342
|5,7688
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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