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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.11.2019 10:19
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Tolga AKBAŞ Fon Kurulu Üyesi 08.11.2019 8 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800924


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 63,65 4.231.366 % 14,68  
SMART 6,18 95.332.961 % 13,19  
FLAP 3,87 39.766.698 % 11,53  
DMSAS 3,09 29.051.343 % 10,75  
EGCYH 0,11 44.619 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3994 7,4365 % -0,20  
Frank 5,7333 5,7679 % -0,15  
Riyal 1,5289 1,5366 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.457 1.457 -1,48  
Altın Gr. 270 270 -0,39  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.779 1.824 -3,44  
Yarım 860 882 -1,66  
Çeyrek 431 441 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,93 -0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 62,99 62,99 -0,29  
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