FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Gayrimenkul Sertifikaları 0-20Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10DİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806441BIST