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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 11:36
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
DİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806441


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,89 127.982.050 % 16,43  
DURDO 15,68 8.036.545 % 11,68  
IPEKE 8,62 364.139.399 % 11,66  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
CRFSA 5,18 81.326.770 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8454 7,8847 % -0,13  
Frank 6,1179 6,1548 % -0,09  
Riyal 1,5834 1,5914 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,28  
Altın Gr. 291 292 1,37  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,20  
Yarım 929 953 1,54  
Çeyrek 466 477 0,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,25 66,25 0,25  
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