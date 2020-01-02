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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806450


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DURDO 15,68 8.036.545 % 11,68  
IPEKE 8,62 364.139.399 % 11,66  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
CRFSA 5,18 81.326.770 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8454 7,8847 % -0,13  
Frank 6,1179 6,1548 % -0,09  
Riyal 1,5834 1,5914 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,28  
Altın Gr. 291 292 1,37  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,20  
Yarım 929 953 1,54  
Çeyrek 466 477 0,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,25 66,25 0,25  
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