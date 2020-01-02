FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-50BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Gayrimenkul Sertifikaları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806450BIST