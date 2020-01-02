FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 HayırSalih İleri Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 HayırMehmet Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 26 HayırVasıf Işık Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 23 HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Taylan Tatlısu 02.01.2020 2010-2015.. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806467BIST