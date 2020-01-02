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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 11:46
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
Mehmet Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 26 Hayır
Vasıf Işık Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 23 Hayır

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Taylan Tatlısu 02.01.2020 2010-2015.. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806467


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TKNSA 4,89 127.982.050 % 16,43  
DURDO 15,68 8.036.545 % 11,68  
IPEKE 8,62 364.139.399 % 11,66  
YBTAS 3.239,50 102.599 % 10,00  
CRFSA 5,18 81.326.770 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8454 7,8847 % -0,13  
Frank 6,1179 6,1548 % -0,09  
Riyal 1,5834 1,5914 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.522 1.522 4,28  
Altın Gr. 291 292 1,37  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 3,20  
Yarım 929 953 1,54  
Çeyrek 466 477 0,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 66,25 66,25 0,25  
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