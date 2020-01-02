FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 11:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
Mehmet Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 26 Hayır
Vasıf Işık Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 23 Hayır
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Taylan Tatlısu 02.01.2020 2010-2015.. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806467
BIST
14:08115.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 801,97
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:085,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9600
En Düşük
5,9430
14:086,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:08291,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,37
|Açılış
|: 291,53
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|127.982.050
|% 16,43
|
|DURDO
|15,68
|8.036.545
|% 11,68
|
|IPEKE
|8,62
|364.139.399
|% 11,66
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|CRFSA
|5,18
|81.326.770
|% 9,98
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,22
|6.980.720
|% -8,66
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,61
|745.898.328
|% 1,04
|
|PETKM
|3,86
|465.161.089
|% 1,31
|
|KOZAA
|10,59
|377.757.241
|% 5,58
|
|HALKB
|6,07
|377.443.663
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,72
|375.762.215
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,72
|375.762.215
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,78
|237.418.882
|% 1,14
|
|PETKM
|3,86
|465.161.089
|% 1,31
|
|ODAS
|2,19
|239.329.795
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,48
|139.867.219
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8454
|7,8847
|% -0,13
|
|Frank
|6,1179
|6,1548
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,28
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,25
|
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