FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 15:01
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 12,49
Varsa İade Tutarı (TL)
10623,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
79,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0,68
Açıklamalar
FIG- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809102
BIST
15:36113.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 516,47
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:365,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0208
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:366,6204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0370
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:36301,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 301,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|76,35
|15.104.904
|% 17,10
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.336.492
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.449.628
|% 12,01
|
|TIRE
|5,61
|241.008.980
|% 11,53
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,20
|66.866.269
|% -14,25
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|ASELS
|22,42
|652.991.988
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.222.994
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|HALKB
|6,15
|416.351.601
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|355.700.648
|% 1,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,40
|168.340.341
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,63
|303.908.653
|% 0,38
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7705
|7,8095
|% -0,53
|
|Frank
|6,0963
|6,1330
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|
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