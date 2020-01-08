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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

08.01.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,29
Varsa İade Tutarı (TL)
438819,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
117047,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,1
Açıklamalar

FET  -Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809135


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 75,45 15.391.776 % 15,72  
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.337.485 % 14,93  
HUBVC 19,06 73.647.082 % 12,18  
TIRE 5,62 241.231.370 % 11,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7725 7,8115 % -0,51  
Frank 6,0978 6,1346 % -0,46  
Riyal 1,5804 1,5883 % -0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 7,83  
Altın Gr. 302 302 -0,25  
Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.992 2.042 3,72  
Yarım 963 988 1,80  
Çeyrek 483 494 0,91  
Gümüş.Ons 18,38 18,43 0,03  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,02  
B. Petrol 68,41 68,41 0,14  
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