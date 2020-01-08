FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 15:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,29
Varsa İade Tutarı (TL)
438819,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
117047,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,1
Açıklamalar
FET -Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809135
BIST
15:38112.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,82
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:385,9516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0212
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:386,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0383
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:38302,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,17
|Açılış
|: 302,06
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,45
|15.391.776
|% 15,72
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,06
|73.647.082
|% 12,18
|
|TIRE
|5,62
|241.231.370
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|67.080.102
|% -14,11
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|ASELS
|22,42
|653.205.377
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.467.631
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.436.048
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|418.558.655
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,62
|356.102.600
|% 1,25
|
|THYAO
|13,57
|1.775.384.794
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,40
|168.362.015
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|304.576.338
|% 0,76
|
|ODAS
|2,15
|243.617.902
|% 4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8115
|% -0,51
|
|Frank
|6,0978
|6,1346
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5804
|1,5883
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|