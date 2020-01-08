FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 15:02
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,14
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
90021,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,33
Açıklamalar
FEO- Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809113
BIST
10:38115.452
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 2.576,10
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:385,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:386,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:38294,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,80
|Açılış
|: 294,21
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.205.545
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,03
|390.894.960
|% 3,93
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|HALKB
|6,24
|146.243.478
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.141.769
|% 2,16
|
|ASELS
|22,68
|109.791.281
|% 1,89
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|87.776.465
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|68.702.939
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.402.882
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,71
|98.006.168
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7354
|7,7742
|% 0,11
|
|Frank
|6,0533
|6,0898
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5732
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|-13,47
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,00
|
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