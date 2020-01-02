FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2020 12:46
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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FES-Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806530
BIST
14:10115.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 781,45
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:105,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
14:106,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:10291,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,33
|Açılış
|: 291,55
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.122.589
|% 16,43
|
|DURDO
|15,68
|8.041.860
|% 11,68
|
|IPEKE
|8,56
|373.938.869
|% 10,88
|
|CRFSA
|5,19
|81.544.678
|% 10,19
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,23
|6.989.461
|% -8,52
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|748.728.295
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|465.267.487
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,54
|384.895.510
|% 5,08
|
|HALKB
|6,07
|377.853.238
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,72
|375.920.025
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,72
|375.920.025
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,78
|237.496.213
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|465.267.487
|% 1,05
|
|ODAS
|2,19
|239.496.173
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,48
|139.869.396
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8433
|7,8826
|% -0,16
|
|Frank
|6,1181
|6,1550
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,01
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|0,39
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