FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2020 12:33
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EST-İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806510
BIST
14:11115.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 792,66
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:115,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
14:116,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:11291,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,29
|Açılış
|: 291,46
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.262.367
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.095.435
|% 11,82
|
|SANFM
|5,52
|2.578.766
|% 10,40
|
|CRFSA
|5,19
|81.632.507
|% 10,19
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|6.999.064
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.081.191
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|466.600.599
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,49
|393.453.337
|% 4,59
|
|IPEKE
|8,46
|388.404.433
|% 9,59
|
|HALKB
|6,07
|378.060.216
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,72
|375.975.634
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,79
|237.696.110
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|466.600.599
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|239.889.103
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|139.992.528
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8433
|7,8826
|% -0,16
|
|Frank
|6,1181
|6,1550
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,35
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,22
|