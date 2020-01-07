FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.01.2020 16:24
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIV- 2019 Yılı Performans Sunum Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808376
BIST
16:34113.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.619,24
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:345,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:346,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:34301,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,33
|Açılış
|: 301,03
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,04
|31.817.012
|% 16,75
|
|BRYAT
|66,95
|10.508.789
|% 16,74
|
|DERAS
|4,05
|82.149.007
|% 16,05
|
|HUBVC
|17,10
|83.418.035
|% 14,77
|
|DAGHL
|2,88
|15.596.129
|% 14,74
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.244.078
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.272.563
|% 0,65
|
|TUPRS
|123,60
|199.957.682
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.641.645
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.531.324
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.397.334
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,74
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-12,93
|
|Yarım
|960
|985
|-6,26
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|-0,55
|
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