***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2020 12:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FID FON ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.095,45 % 0,006237 % 0,125697 % 3.880,433399
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 644,89 % 0,0099 % 0,00537 % 55,17473
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 0 % 0,2499 % 0 % 0
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 225,13 % 0,01008 % 0,001875 % 18,598062
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 40,47 % 0,04 % 0,000337 % 1,126096
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.366,67 % 0,0105 % 0,102975 % 1.076,96698
Tacirler Yatırım A.Ş. 16,05 % 0,00034 % 0,000134 % 3,908619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812031
BIST