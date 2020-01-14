***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2020 09:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FSF FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLDİRİMİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.238,98 % 0,000359 % 0,034328 % 1.471,438081
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812228
BIST
12:43120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 506,61
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:435,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0249
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:436,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:43292,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|PGSUS
|83,85
|135.475.744
|% 0,42
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|IHLGM
|1,13
|32.025.159
|% -0,88
|
|BNTAS
|2,82
|68.988.618
|% 10,59
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0462
|6,0826
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-5,12
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,11
|