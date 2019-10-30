***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 -158.874 127.057 5.468.183 5.468.183Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler127.057 -127.057 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)310.360 310.360 310.360Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 -31.817 310.360 5.778.543 5.778.543Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439Transferler354.256 -354.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.868.513 1.868.513 1.868.513Dönem Sonu Bakiyeler12 5.500.000 322.439 1.868.513 7.690.952 7.690.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.152 -325.044Dönem Karı (Zararı)1.868.513 310.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler529.584 -534.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 50.561 31.520Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.062 17.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 44.062 17.360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -629.015Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 0 -629.015Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 528.864 87.742Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-93.903 -42.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.411.937 -100.727Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.838.933 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -342.865 -90.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -309.257İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5,6 -33.608 -90.648Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -53.769Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -191.087 25.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 -236.339 25.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5,6 45.252Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.717 -35.403İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.717 -35.403Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.840 -325.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler36.992 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.789 307.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.030 -282.469Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -24.030 -282.469Alınan Faiz-37.759 589.819FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.637 -17.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.637 -17.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 85.994 4.818.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 47.357 4.800.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 47.357 85.994Finansal Yatırımlar6.836.878 4.997.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 6.836.878 4.997.944Ticari Alacaklar5 761.854 419.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 707.184 397.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 54.670 21.784Diğer Alacaklar6 2.853 2.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.853 2.131Peşin Ödenmiş Giderler7 66.943 13.173İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 66.943 13.173Diğer Dönen Varlıklar8 0 317.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar317.694ARA TOPLAM7.715.885 5.836.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.715.885 5.836.647DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 205.813 251.679Mobilya ve Demirbaşlar9 205.813 251.679Kullanım Hakkı Varlıkları247.273 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.334 0Diğer Haklar10 19.334 0Ertelenmiş Vergi Varlığı11 0 45.594Diğer Duran Varlıklar337.758 300.001İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 337.758 300.001TOPLAM DURAN VARLIKLAR810.178 597.274TOPLAM VARLIKLAR8.526.063 6.433.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 65.486 271.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 10.637 246.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 54.849 24.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 119.818 75.756Diğer Borçlar39.500 24.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 39.500 24.909Kısa Vadeli Karşılıklar171.923 168.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 171.923 168.531ARA TOPLAM396.727 540.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER396.727 540.359UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar259.511İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar259.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar259.511Uzun Vadeli Karşılıklar104.723 71.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 104.723 71.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü74.150TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.384 71.123TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER835.111 611.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.690.952 5.822.439Ödenmiş Sermaye12 5.500.000 5.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları322.439 -31.817Net Dönem Karı veya Zararı1.868.513 354.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.690.952 5.822.439TOPLAM KAYNAKLAR8.526.063 6.433.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.803.332 2.077.802 2.089.348 740.473TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.803.332 2.077.802 2.089.348 740.473Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.803.332 2.077.802 2.089.348 740.473Genel Yönetim Giderleri15,16 -3.261.357 -2.268.385 -1.114.544 -781.086Pazarlama Giderleri15,16 -75.069 -40.330 -42.033 -458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.977 0 -1.063ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.470.883 -230.913 931.708 -41.071Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 926.494 629.015 318.027 251.300FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.397.377 398.102 1.249.735 210.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.397.377 398.102 1.249.735 210.229Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -528.864 -87.742 -276.242 -46.267Dönem Vergi (Gideri) Geliri-539.465 -88.375 -269.501 -45.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.601 633 -6.741 -279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.868.513 310.360 973.493 163.962DÖNEM KARI (ZARARI)1.868.513 310.360 973.493 163.962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.868.513 310.360 973.493 163.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.868.513 310.360 973.493 163.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.868.513 310.360 973.493 163.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795357BIST