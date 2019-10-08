***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 09:42
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
FID FON FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0272
Bağımsız Denetim Ücreti
2.976,16 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
18.690 % 0,1721
Fon Yönetim Ücreti
237.109,26 % 2,1835
Hisse Senedi Komisyonu
6.172,32 % 0,0568
Tahvil Bono Komisyonu
5,64 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.188,2 % 0,0202
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.137,22 % 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
11.796,7 % 0,1086
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
11.027,37 % 0,1015
TOPLAM GİDERLER
294.895,3 % 2,7157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.859.069,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791190
BIST
17:20101.888
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.104,80
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:205,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0195
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:206,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:20280,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,66
|Açılış
|: 280,69
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88