***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFID FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0272Bağımsız Denetim Ücreti2.976,16 % 0,0274Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.690 % 0,1721Fon Yönetim Ücreti237.109,26 % 2,1835Hisse Senedi Komisyonu6.172,32 % 0,0568Tahvil Bono Komisyonu5,64 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu2.188,2 % 0,0202Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.137,22 % 0,0105Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0077Türev Araçlar Komisyonu11.796,7 % 0,1086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.027,37 % 0,1015TOPLAM GİDERLER294.895,3 % 2,7157DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.859.069,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791190BIST