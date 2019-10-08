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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 09:42
GÜNCEL HABERLER

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FID FON FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0272
Bağımsız Denetim Ücreti
2.976,16 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
18.690 % 0,1721
Fon Yönetim Ücreti
237.109,26 % 2,1835
Hisse Senedi Komisyonu
6.172,32 % 0,0568
Tahvil Bono Komisyonu
5,64 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.188,2 % 0,0202
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.137,22 % 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
11.796,7 % 0,1086
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
11.027,37 % 0,1015
TOPLAM GİDERLER
294.895,3 % 2,7157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.859.069,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791190


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