***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIL FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti7.369,48 % 0,0006Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri506.994,31 % 0,039Fon Yönetim Ücreti6.230.176,07 % 0,4787Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.647,54 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu1.232.521,6 % 0,0947Vadeli Ters Repo Komisyonu73.399,2 % 0,0056Borsa Para Piyasası Komisyonu24.128,41 % 0,0019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler246.830,14 % 0,019TOPLAM GİDERLER8.328.859,18 % 0,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.301.404.164 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791237BIST