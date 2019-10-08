***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FIL FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
7.369,48 % 0,0006
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
506.994,31 % 0,039
Fon Yönetim Ücreti
6.230.176,07 % 0,4787
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.647,54 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.232.521,6 % 0,0947
Vadeli Ters Repo Komisyonu
73.399,2 % 0,0056
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.128,41 % 0,0019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
246.830,14 % 0,019
TOPLAM GİDERLER
8.328.859,18 % 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.301.404.164 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791237
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,57
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88