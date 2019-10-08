***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIB FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0438Bağımsız Denetim Ücreti3.121,92 % 0,0462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.836,42 % 0,1308Fon Yönetim Ücreti51.597,92 % 0,7638Hisse Senedi Komisyonu68,78 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu415,97 % 0,0062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0124Türev Araçlar Komisyonu19,96 % 0,0003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.420,79 % 0,1543TOPLAM GİDERLER78.274,19 % 1,1587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.755.574,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791238BIST