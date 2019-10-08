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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 11:54
GÜNCEL HABERLER

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FIT FON GİDER BİLDİRİMİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0113
Bağımsız Denetim Ücreti
3.240,34 % 0,0124
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.780,42 % 0,068
Fon Yönetim Ücreti
235.133,53 % 0,8994
Hisse Senedi Komisyonu
7,5 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.907,02 % 0,0111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.754,46 % 0,0297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.371,54 % 0,0052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.485,59 % 0,0439
TOPLAM GİDERLER
283.472,83 % 0,0108
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.142.959,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791241


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