***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FIT FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0113
Bağımsız Denetim Ücreti
3.240,34 % 0,0124
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.780,42 % 0,068
Fon Yönetim Ücreti
235.133,53 % 0,8994
Hisse Senedi Komisyonu
7,5 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.907,02 % 0,0111
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.754,46 % 0,0297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.371,54 % 0,0052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.485,59 % 0,0439
TOPLAM GİDERLER
283.472,83 % 0,0108
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.142.959,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791241
BIST
17:14101.874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.119,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:145,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:146,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:14280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88