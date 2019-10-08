***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIT FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0113Bağımsız Denetim Ücreti3.240,34 % 0,0124Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.780,42 % 0,068Fon Yönetim Ücreti235.133,53 % 0,8994Hisse Senedi Komisyonu7,5 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.907,02 % 0,0111Gecelik Ters Repo Komisyonu7.754,46 % 0,0297Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.371,54 % 0,0052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0032Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.485,59 % 0,0439TOPLAM GİDERLER283.472,83 % 0,0108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.142.959,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791241BIST