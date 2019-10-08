***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPK FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0042Bağımsız Denetim Ücreti5.391,79 % 0,0076Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri41.507,82 % 0,0584Fon Yönetim Ücreti1.119.081,77 % 1,5747Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.354,1 % 0,0033Gecelik Ters Repo Komisyonu18.715,2 % 0,0263Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,0002Borsa Para Piyasası Komisyonu7.060,6 % 0,0099Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0012Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.649,71 % 0,0276TOPLAM GİDERLER1.217.729,82 % 1,7135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.068.524,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791410BIST