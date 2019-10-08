***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:46
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
FPK FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0042
Bağımsız Denetim Ücreti
5.391,79 % 0,0076
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
41.507,82 % 0,0584
Fon Yönetim Ücreti
1.119.081,77 % 1,5747
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
2.354,1 % 0,0033
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.715,2 % 0,0263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
176,4 % 0,0002
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.060,6 % 0,0099
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
19.649,71 % 0,0276
TOPLAM GİDERLER
1.217.729,82 % 1,7135
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.068.524,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791410
BIST
17:03101.935
En Yüksek
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|Açılış
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102.817
En Düşük
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17:035,8055
En Yüksek
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88