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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:46
GÜNCEL HABERLER

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FPK FON GİDER BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0042
Bağımsız Denetim Ücreti
5.391,79 % 0,0076
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
41.507,82 % 0,0584
Fon Yönetim Ücreti
1.119.081,77 % 1,5747
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
2.354,1 % 0,0033
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.715,2 % 0,0263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
176,4 % 0,0002
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.060,6 % 0,0099
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
19.649,71 % 0,0276
TOPLAM GİDERLER
1.217.729,82 % 1,7135
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.068.524,32 % 100



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