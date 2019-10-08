***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
FPH FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,1051
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,29 % 0,1059
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.335 % 0,0475
Fon Yönetim Ücreti
65.368,79 % 2,3243
Hisse Senedi Komisyonu
4.596,8 % 0,1634
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,0007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
573,09 % 0,0204
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0298
Türev Araçlar Komisyonu
174,77 % 0,0062
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
6.718,8 % 0,2389
TOPLAM GİDERLER
85.559,97 % 3,0422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.812.396,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791416
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88