***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPH FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,1051Bağımsız Denetim Ücreti2.979,29 % 0,1059Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.335 % 0,0475Fon Yönetim Ücreti65.368,79 % 2,3243Hisse Senedi Komisyonu4.596,8 % 0,1634Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu21 % 0,0007Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu573,09 % 0,0204Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0298Türev Araçlar Komisyonu174,77 % 0,0062Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.718,8 % 0,2389TOPLAM GİDERLER85.559,97 % 3,0422DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.812.396,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791416BIST