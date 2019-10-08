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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:55
GÜNCEL HABERLER

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FPH FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,1051
Bağımsız Denetim Ücreti
2.979,29 % 0,1059
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
1.335 % 0,0475
Fon Yönetim Ücreti
65.368,79 % 2,3243
Hisse Senedi Komisyonu
4.596,8 % 0,1634
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
21 % 0,0007
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
573,09 % 0,0204
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0298
Türev Araçlar Komisyonu
174,77 % 0,0062
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
6.718,8 % 0,2389
TOPLAM GİDERLER
85.559,97 % 3,0422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.812.396,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791416


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