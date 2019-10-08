***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 15:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
FPE FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0175
Bağımsız Denetim Ücreti
3.324,29 % 0,0197
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
21.360 % 0,1268
Fon Yönetim Ücreti
138.031,13 % 0,8196
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
344,19 % 0,002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.043,03 % 0,0062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
609,9 % 0,0036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.373,24 % 0,0913
TOPLAM GİDERLER
183.878,21 % 1,0918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.841.435,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791417
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0250
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88