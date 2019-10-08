***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPE FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0175Bağımsız Denetim Ücreti3.324,29 % 0,0197Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri21.360 % 0,1268Fon Yönetim Ücreti138.031,13 % 0,8196Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu344,19 % 0,002Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.043,03 % 0,0062Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,005Türev Araçlar Komisyonu609,9 % 0,0036Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.373,24 % 0,0913TOPLAM GİDERLER183.878,21 % 1,0918DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.841.435,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791417BIST