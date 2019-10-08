***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 15:06
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FCV FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.955,63 % 0,0955
Bağımsız Denetim Ücreti
4.734,31 % 0,1529
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
17.503,21 % 0,5653
Fon Yönetim Ücreti
31.611,09 % 1,0209
Hisse Senedi Komisyonu
31,25 % 0,001
Tahvil Bono Komisyonu
8,73 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.291,5 % 0,074
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.013,01 % 0,0327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,027
Türev Araçlar Komisyonu
1.531,9 % 0,0495
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.173,18 % 0,2317
TOPLAM GİDERLER
69.690,61 % 2,2507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.096.428,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791418
BIST
17:01102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -975,13
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:015,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:016,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:01280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,93
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88