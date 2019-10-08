***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFCV FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.955,63 % 0,0955Bağımsız Denetim Ücreti4.734,31 % 0,1529Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17.503,21 % 0,5653Fon Yönetim Ücreti31.611,09 % 1,0209Hisse Senedi Komisyonu31,25 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu8,73 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu2.291,5 % 0,074Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.013,01 % 0,0327Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,027Türev Araçlar Komisyonu1.531,9 % 0,0495Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.173,18 % 0,2317TOPLAM GİDERLER69.690,61 % 2,2507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.096.428,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791418BIST