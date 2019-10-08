***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 15:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
SKT FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.799,63 % 0,0078
Bağımsız Denetim Ücreti
2.710 % 0,0118
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
13.047,72 % 0,0567
Fon Yönetim Ücreti
345.682,71 % 1,502
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
976,12 % 0,0042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.479,23 % 0,0282
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.204,74 % 0,0052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0036
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
26.538,06 % 0,1153
TOPLAM GİDERLER
399.275,01 % 12,8947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.014.553,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791421
BIST
17:23101.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.066,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:235,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88