***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSKT FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.799,63 % 0,0078Bağımsız Denetim Ücreti2.710 % 0,0118Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.047,72 % 0,0567Fon Yönetim Ücreti345.682,71 % 1,502Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu976,12 % 0,0042Gecelik Ters Repo Komisyonu6.479,23 % 0,0282Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.204,74 % 0,0052Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0036Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler26.538,06 % 0,1153TOPLAM GİDERLER399.275,01 % 12,8947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.014.553,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791421BIST