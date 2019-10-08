***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSLF FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.799,63 % 0,00258287Bağımsız Denetim Ücreti2.710 % 0,00388946Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.671,45 % 0,03540911Fon Yönetim Ücreti425.981,12 % 0,61137933Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu565,33 % 0,00081137Gecelik Ters Repo Komisyonu61.538,56 % 0,08832176Vadeli Ters Repo Komisyonu551,25 % 0,00079116Borsa Para Piyasası Komisyonu3.729,19 % 0,00535223Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00120099Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler29.869,99 % 0,04287019TOPLAM GİDERLER552.253,32 % 17,8352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.675.420,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791422BIST