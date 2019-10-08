***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 15:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
SLF FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.799,63 % 0,00258287
Bağımsız Denetim Ücreti
2.710 % 0,00388946
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
24.671,45 % 0,03540911
Fon Yönetim Ücreti
425.981,12 % 0,61137933
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
565,33 % 0,00081137
Gecelik Ters Repo Komisyonu
61.538,56 % 0,08832176
Vadeli Ters Repo Komisyonu
551,25 % 0,00079116
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.729,19 % 0,00535223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00120099
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
29.869,99 % 0,04287019
TOPLAM GİDERLER
552.253,32 % 17,8352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.675.420,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791422
BIST
17:01102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -975,13
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:015,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:016,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:01280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,93
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88