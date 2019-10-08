***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 15:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FFS FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
586,82 % 0,00084222
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030 % 0,00291351
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.412,44 % 0,00202717
Fon Yönetim Ücreti
5.841,38 % 0,0083837
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
1.082,14 % 0,00155311
TOPLAM GİDERLER
10.952,78 % 0,3537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.883.515,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791425
BIST
17:01102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -975,13
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:015,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:016,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:01280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,93
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88