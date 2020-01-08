***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFID FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0249Bağımsız Denetim Ücreti3.886,16 % 0,0324Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.060 % 0,2087Fon Yönetim Ücreti394.148,33 % 2,9073Hisse Senedi Komisyonu10.925,76 % 0,091Tahvil Bono Komisyonu5,64 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.973,2 % 0,0331Vadeli Ters Repo Komisyonu151,2 % 0,0013Borsa Para Piyasası Komisyonu1.536,16 % 0,0128Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu11.796,7 % 0,0982Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer GiderlerTOPLAM GİDERLER14.973,44 % 0,1247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.009.356,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809609BIST