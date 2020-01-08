***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIL FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti8.279,48 % 0,0006Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri798.194,31 % 0,0534Fon Yönetim Ücreti9.622.514,48 % 0,6433Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.662,35 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu1.833.579,82 % 0,1226Vadeli Ters Repo Komisyonu104.748 % 0,007Borsa Para Piyasası Komisyonu25.592,12 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler365.107,53 % 0,0244TOPLAM GİDERLER12.765.673,57 % 0,8534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.495.825.609 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809647BIST