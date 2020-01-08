***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIB FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0339Bağımsız Denetim Ücreti4.031,92 % 0,0537Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri12.476,42 % 0,1163Fon Yönetim Ücreti75.962,25 % 1,0126Hisse Senedi Komisyonu236,17 % 0,0031Tahvil Bono Komisyonu4.947,37 % 0,066Gecelik Ters Repo Komisyonu33,6 % 0,0004Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu685,35 % 0,0091Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.383,14 % 0,0851Vergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu156,35 % 0,0021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.322,3 % 0,1243TOPLAM GİDERLER117.230,35 % 1,5627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.501.809,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809662BIST