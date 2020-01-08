***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSLF FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.842,48 % 0,00214874Bağımsız Denetim Ücreti3.620 % 0,00422172Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri38.879,65 % 0,04534232Fon Yönetim Ücreti763.485,75 % 0,89039438Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu619,07 % 0,00721973Gecelik Ters Repo Komisyonu89.629,2 % 0,1045276Vadeli Ters Repo Komisyonu1.874,26 % 0,0021858Borsa Para Piyasası Komisyonu11.618,96 % 0,01355029Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler42.295,65 % 0,04932618TOPLAM GİDERLER953.865,05 % 1,1124DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.746.918,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809677BIST