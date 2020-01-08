***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIT FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0096Bağımsız Denetim Ücreti4.150,34 % 0,0134Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.700,42 % 0,0924Fon Yönetim Ücreti369.119,23 % 1,1881Hisse Senedi Komisyonu7,5 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.915,78 % 0,0126Gecelik Ters Repo Komisyonu12.903,66 % 0,0415Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,0002Borsa Para Piyasası Komisyonu1.757,2 % 0,0057Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.025,48 % 0,058TOPLAM GİDERLER441.650,69 % 0,0142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.066.952,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809686BIST