***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaSKT FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.842,48 % 0,0074Bağımsız Denetim Ücreti3.620 % 0,014Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17.188,83 % 0,069Fon Yönetim Ücreti499.513,98 % 2,0053Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.114,6 % 0,0045Gecelik Ters Repo Komisyonu7.251,08 % 0,0291Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.235,43 % 0,017Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler33.165,17 % 0,1331TOPLAM GİDERLER567.931,57 % 2,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.909.136,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809688BIST