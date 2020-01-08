***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPK FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0038Bağımsız Denetim Ücreti6.301,79 % 0,0079Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.157,82 % 0,0692Fon Yönetim Ücreti1.673.632,93 % 2,101Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.834,96 % 0,0061Gecelik Ters Repo Komisyonu28.463,4 % 0,0357Vadeli Ters Repo Komisyonu378 % 0,0005Borsa Para Piyasası Komisyonu8.727,07 % 0,011Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler28.666,69 % 0,036TOPLAM GİDERLER1.809.158,14 % 2,2711DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.658.481,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809694BIST