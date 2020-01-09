***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFCV FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0944Bağımsız Denetim Ücreti5.664,31 % 0,1778Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.873,21 % 0,7521Fon Yönetim Ücreti43.207,73 % 1,3613Hisse Senedi Komisyonu31,25 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu10,63 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu3.404,5 % 0,1073Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,0056Borsa Para Piyasası Komisyonu1.293,02 % 0,0407Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu1.587,74 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.989,65 % 0,3462TOPLAM GİDERLER93.213,92 % 2,9368DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.174.015,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809956BIST