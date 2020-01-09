***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPE FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,017Bağımsız Denetim Ücreti4.234,29 % 0,0241Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.640 % 0,1627Fon Yönetim Ücreti192.577,52 % 1,094Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu680,19 % 0,0039Vadeli Ters Repo Komisyonu8,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.335,29 % 0,0076Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu717,16 % 0,0041Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler24.979,67 % 0,1419TOPLAM GİDERLER256.168 % 1,4553DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.602.477,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809957BIST