***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFPH FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.995,48 % 0,0783Bağımsız Denetim Ücreti3.889,29 % 0,1017Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.951,08 % 0,051Fon Yönetim Ücreti117.931,9 % 3,0825Hisse Senedi Komisyonu8.550,16 % 0,2235Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu407,4 % 0,0106Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu893,64 % 0,0234Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu202,63 % 0,0053Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.646,9 % 0,2783TOPLAM GİDERLER147.468,48 % 3,8545DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.825.868,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809958BIST