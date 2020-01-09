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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 08:18
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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

FPH FON FON GİDER BİLDİRİMİ  
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.995,48 % 0,0783
Bağımsız Denetim Ücreti
3.889,29 % 0,1017
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
1.951,08 % 0,051
Fon Yönetim Ücreti
117.931,9 % 3,0825
Hisse Senedi Komisyonu
8.550,16 % 0,2235
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
407,4 % 0,0106
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
893,64 % 0,0234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
202,63 % 0,0053
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
10.646,9 % 0,2783
TOPLAM GİDERLER
147.468,48 % 3,8545
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.825.868,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809958


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ETILR 2,66 19.684 % 9,92  
BALAT 2,15 40.392 % 9,69  
RALYH 7,10 14 % 9,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7327 7,7714 % 0,07  
Frank 6,0530 6,0895 % -0,05  
Riyal 1,5733 1,5812 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.545 1.546 -14,38  
Altın Gr. 294 294 -2,85  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,22  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,50 65,50 0,06  
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