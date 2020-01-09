***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFSF FON FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri228,75 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.260 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri170,78 % 0Fon Yönetim Ücreti4.861,57 % 0,05Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.528,39 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu1.495,2 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu100,8 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu114,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.565,03 % 0,02TOPLAM GİDERLER11.325,11 % 0,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.435.345,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809964BIST