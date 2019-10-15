***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNil COŞKUN TÖLEĞEN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 nilcoskun.toelegen@fibaportfoy.com.trNursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793295BIST