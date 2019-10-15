***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu HALKBANK A.Ş.ISIN Kodu TRYFIBP00062Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fonun temel yatırım sratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay değeri günlük olarak açıklanır, ancak söz konusu birim pay değeri üzerinden Fona katılma ve fondan ayrılma işlemi gerçekleştirilemez. Fona katılma ve fondan ayrılmaya esas teşkil eden fon birim pay değeri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere senede dört kez hesaplanır ve hesaplamanın yapıldığı ayın son gününü takip eden 10 iş günü içerisinde kurucunun resmi internet sitesi olan www.fibaportfoy.com.tr adresinde ve KAP'ta ilan edilir. 1 Günlük fiyat hesaplamasında fon portföyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i faizsiz finans prensiplerine uygun yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların payları haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemeleri esas alınarak günlük olarak değerlenir.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00411 1,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emre ÇAMLIBEL RE-PIE GGSPYŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Soyak Holding CEOMehmet Ali ERGİN RE-PIE GGSPYŞ Yönetim Kurulu ÜyesiAlim TELCİ RE-PIE GGSPYŞ Genel Müdür, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Genel MüdürHakan Basri AVCI Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür, Portföy YöneticisiRuşen Fıdda SÖZMEN Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy YöneticisiAteş KAYMAK Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi,Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy YöneticisiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Basri AVCI Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 25 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıRuşen Fıdda SÖZMEN Portföy Yöneticisi 22 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıAteş KAYMAK Portföy Yöneticisi 14 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıDiler KAYRA Portföy Yöneticisi 28 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul Türkiye 2123817294 bilgi@fibaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817298 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trNil COŞKUN TÖLEĞEN Muhasebe ve Operasyon 2123817299 nilcoskun.toelegen@fibaportfoy.com.trNursel ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817291 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793306BIST