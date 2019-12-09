***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2019 10:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00575 2,10 0,00575 2,10 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802502
BIST
14:39108.807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -62,42
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:395,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0165
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:396,4269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:39272,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,14
|Açılış
|: 272,94
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|5.813.593
|% 14,47
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.304.272
|% 11,82
|
|COSMO
|1,98
|63.163
|% 10,00
|
|SMART
|7,66
|2.573.883
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|OYLUM
|5,31
|11.770.876
|% -6,68
|
|THYAO
|13,84
|733.923.816
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|TUPRS
|122,80
|247.080.828
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|GARAN
|10,32
|195.917.977
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.798.954
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,88
|83.077.788
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,40
|
|Frank
|5,8309
|5,8660
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5416
|1,5493
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,34
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|8,41
|
|Yarım
|871
|893
|4,07
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|